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Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin lira ceza

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları Tekirdağ’da gözlemlendi.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:27
Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin lira ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce biyolojik çeşitlilik izleme projesi kapsamında kumzambağı bitkisi, Tekirdağ'ınSarayilçesinde görüldü.

Yapılan açıklamada, "Kum zambağı (Pancratium maritimum) nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitkidir. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçeklidir. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır" denildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:27
  1. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
  2. Tekirdağ'ın Saray ilçesi
  3. kum zambağı

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