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Tekirdağ'da boş tabut paniği! Gece yarısı ekipler harekete geçti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
Tekirdağ'da boş tabut paniği! Gece yarısı ekipler harekete geçti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.

Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Camideki gasilhaneden alınmış

Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
  1. Tekirdağ
  2. Malkara ilçesi
  3. Boş tabut
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