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Aktüel Tekirdağ'da bir otomobilde 251 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da bir otomobilde 251 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:11:28 -
Tekirdağ'da bir otomobilde 251 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, polis ekiplerince yapılan kontrolde bir otomobilde 251 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrolde İ.T. yönetimindeki aracı durdurdu.

N.T. ve N.A'nın da araçta bulunduğu kontrolde N.A. içerisinde 251 sentetik hap bulunan poşeti polislere teslim etti.

Aramada başka suç unsuruna rastlamayan ekipler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda N.T'nin "basit yaralama" suçundan araması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.T. ve N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, N.A. ise tutuklandı.

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