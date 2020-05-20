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Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:50:26 -
Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi edildi.

Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın merdiveniyle evden tahliye edilen ve dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

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