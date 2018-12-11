Tekirdağ'da binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, yüklü miktarda bandrolsüz tütün ile boş ve dolu makaron yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı bir adreste bandrolsüz kaçak tütün ile makaron satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçede iki ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 bin 900'ü dolu 113 bin 900 makaron, 130 kilo kıyılmış tütün, 100'er gramlık paketlerde 116 bandrolsüz tütün, 7 nargile tütünü ile daha önce de kullanıldığı değerlendirilen bandrol ele geçirildi.

Operasyonda, Hamdullah K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.