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Aktüel Tekirdağ'da banka, kargo şirketi ve nöbetçi eczanelere girişlerde HES kodu sorulacak
Aktüel

Tekirdağ'da banka, kargo şirketi ve nöbetçi eczanelere girişlerde HES kodu sorulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:42:28 -
Tekirdağ'da banka, kargo şirketi ve nöbetçi eczanelere girişlerde HES kodu sorulacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka, oda ve meslek kuruluşları ile STK’lar, kargo şirketleri ve nöbetçi eczanelere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, kentte salgının yayılmasının önlenmesine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, kent genelinde kalabalık cadde ve meydanlarda oluşabilecek yoğunluğu önlemek için kolluk ve zabıta görevlilerince uyarıcı afiş veya levha asılacak, sık sık denetim ile anons yapılacak.

Kentte daha önce HES koduyla girme zorunluluğu getirilen alanlara, yenileri eklendi. Karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki iktisadi kurum ve kuruluşlar, belediyeler, bankalar, oda ve meslek kuruluşları ile STK’lar, kargo şirketleri ve nöbetçi eczanelere girişlerde HES kodu sorgulanacak.

Özel iş yerleri de isteğe bağlı HES kodu uygulaması yapabilecek.


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