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Aktüel

Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:03:06 -
Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile kızı Esila Turan'ı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Murat Kork (37), ağır yaralı kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Hatice Turan ile daha önce dini nikahlı olduğu ve birlikte yaşadığı Murat Kork arasında 12 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Murat Kork evin önünde önce Turan'ı sonra da kızı Esila'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan Kork, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.



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