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Yerel Tekirdağ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Yerel

Tekirdağ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında arsa satışıyla ilgili çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 09:57:00 -
Tekirdağ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

İddiaya göre, akraba olan F.E. ile A.Ç. arasında bir süre önce arsa satışından kaynaklı sorunlar nedeniyle küskünlük yaşandı.

F.E. ile A.Ç. Uğraş Caddesi'ndeki bir pastanede karşılaştı. Burada çıkan tartışmada A.Ç, F.E'yi bıçakla yaraladı. Gruptaki H.Ç. de havaya tabancayla ateş açtı.

F.E, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı, A.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.

 

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