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Aktüel

Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı

95 bin adet yavru sazan balığı Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde bulunan 19 adet Kaynağa bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 08:58:24 -
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı

95 bin adet yavru sazan balığı Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde bulunan 19 adet Kaynağa bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı ’’Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi’’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 95 bin adet yavru sazan balığı Tekirdağ İl Merkezi ve İlçelerinde bulunan 19 adet kaynağa bırakıldı.


Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü balıklandırma programı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, kıyı balıkçılığıyla, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.


Balıklandırma programın başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkân verilmesi oldukça önemli olduğu vurgulandı.

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