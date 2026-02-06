  • İSTANBUL
Gündem Tekirdağ'da zehirlenen 8 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı!
Tekirdağ'da zehirlenen 8 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 8 kişi, sipariş verdikleri menüde tavuğun da olduğu akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

