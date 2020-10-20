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Aktüel Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:33:33 -
Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 4 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağında 59 ABP 031 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobil sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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