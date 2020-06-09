  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:20:33 -
Tekirdağ’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde 3 araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan M.D., M.B. ve A.Y. isimli sürücülerin idaresindeki araçlarda yapılan aramada, 30 Fas, 1 Cezayirli olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı