Tekirdağ'da 120 Lacaune koyunuyla süt üretiyor, işletmeyi çocuklarına bırakmak istiyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde Lacaune cinsi koyunlarla süt üretimi yapan Sevcan Bayraktar, aile işletmesini Tarım Bakanlığı'nın hibe desteklerinden faydalanarak büyütüp çocuklarına bırakmayı hedefliyor. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik yapan Bayraktar'ın işletmesinde 120 koyun, 45 toklu ve 170 kuzu bulunuyor.

İşletmeyi ziyaret eden Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları yerinde inceledi; üretim hakkında bilgi alındı. Lacaune koyunlarından elde edilen süt, tam otomatik sağım makinesiyle hijyenik biçimde, el değmeden sağılıyor.

Yaklaşık 6 aydır sağım yapan Bayraktar, bu yıl laktasyon döneminde tahmini 300 litrenin üzerinde süt beklediklerini ifade etti.

"Biz bir aile işletmesiyiz"

Hayvancılığı gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten Bayraktar, "Biz bir aile işletmesiyiz. Bizden sonra da çocuklarımızın bu işe devam etmesini çok isteriz. İlerleyen süreçte Tarım Bakanlığı'nın hibe desteklerinden faydalanarak işletmemizi büyütmeyi, daha modern hale getirip çocuklarımıza bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Doğayla iç içe, hayvanlarla iç içe bir iş"

Hayvancılığın zorlukları bulunduğunu belirten Bayraktar, mesleği gençlere önerdi. Bayraktar, "Çok güzel, yapılabilir, terapi içeren bir meslek. Evet, zorlukları var mı? Var, her meslekte olduğu gibi. Yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır, hem de çok büyük bir keyifle" dedi.

Eskiden üretim şartlarının çok zor olduğunu, gelişen teknolojiyle birlikte üretimin kolaylaştığını anlatan Bayraktar, "Geleceğin tarımda ve hayvancılıkta olduğuna inanıyorum. Bu işi yapacak gençlerimize şiddetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da 350 bin 255 küçükbaş hayvan var

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise yetiştiricilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Aksoy, "Üretimde verimliliği artıran, hayvancılığı daha sürdürülebilir hale getiren modern uygulamaların yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Özellikle süt yönünden uygun ırkların yetiştirilmesi ve bu ırkların süt üretiminde değerlendirilmesi, ilimiz hayvancılığının geleceği açısından önem taşıyor" dedi.

İlde 350 bin 255 küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Aksoy, bölgede süt yönünden uygun ırkların az yetiştirilmesi ve kuzu yetiştirme odaklı küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle yalnızca uygun ırkların sağıldığını belirtti. Aksoy, "2025 yılında çiğ süt desteklemesi alan 141 bin 179 litre koyun sütü bulunmaktadır" diye konuştu.