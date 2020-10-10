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Aktüel Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:53:07 -
Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros ve Karahalil mahallelerindeki bazı adresler ile araçlarda arama yaptı.

Aramada 5'i kurusıkıdan bozma 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1192 tabanca fişeği, kurusıkıdan bozma tabanca yapımında kullanılan tezgah ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, E.Ç. ve B.A.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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