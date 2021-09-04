Tekirdağ tren kazası vefat edenlerin isimleri | Tren kazası vefat edenlerin isimleri belli mi?
4 Eylül Cumartesi günü Tekirdağ'dan gelen acı haberle başladı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Peki, tren kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı?
Yaşanan acı olayın ardından pek çok kişi tren kazasında yaşamını yitirenlerin isimlerini araştırmaya başladı. Peki, tren kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı?
Tekirdağ tren kazası vefat edenlerin isimleri | Tren kazası vefat edenlerin isimleri belli mi?
Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı. Kaza sebebiyle 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olaya yaşamını yitiren vatandaşların isimleri ise açıklandı. Buna göre acı kazada; araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol hayatını kaybetti.