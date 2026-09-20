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Aktüel Tekirdağ merkezli 4 ilde organize suç operasyonu: 8 tutuklama, 14 adli kontrol
Aktüel

Tekirdağ merkezli 4 ilde organize suç operasyonu: 8 tutuklama, 14 adli kontrol

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Tekirdağ merkezli 4 ilde organize suç operasyonu: 8 tutuklama, 14 adli kontrol

Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'daki operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrole tabi tutuldu; 16 ayrı suç eylemiyle bağlantı bildirildi.

Tekirdağ'da iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik, Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi. Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan 8 şahıs ile gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılarının tespit edildiği, operasyonlarda suç unsuru niteliğinde çeşitli materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet ekiplerinin Tekirdağ genelinde suçun önlenmesi ve suç unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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