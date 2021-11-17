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Kadın - Aile Tekirdağ Köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Tekirdağ Köfte tarifi
Kadın - Aile

Tekirdağ Köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Tekirdağ Köfte tarifi

Adından anlaşılacağı gibi Tekirdağ'ın meşhur lezzetleri arasında yer alan Tekirdağ köfte, irmik ve kıyma ile hazırlanır.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:48:00 -
Tekirdağ Köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Tekirdağ Köfte tarifi

Trakya mutfağında çok sevilen Tekirdağ köfte, ince uzun dilimler halinde sunulur. İşte kolaca yapabileceğiniz Tekirdağ köfte tarifi...

Malzemeler

  • 1 kg yağlı kıyma (dana ve kuzu karışık)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 kahve fincanı irmik
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 dilim ekmek
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 adet yumurta
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Pul biber, tuz

Yapılışı

Ekmekleri küçük küçük dilimleyin ve ıslatın. Kıymayı bir kabın içerisine alın. Kıymanın üzerine baharat ve ekmek dilimlerini ekleyerek 5 dakika yoğurun. Sarımsak ve soğanı rendeledikten sonra kıymanın üzerine ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Daha sonra içine yumurta, irmik ve karbonatı da ilave ederek 10 dakika yoğurun. Kıymanın yapışmasını önlemek için elinizi hafifçe ıslatabilirsiniz. Kıymalı harç hazır olduğunda iki elinizle havaya kaldırıp hızlıca kabın içerisine atın. Bu işlemi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz. Kıymanın üzerini streç film ile kapatın. Vaktiniz varsa 1 gece, yoksa yarım saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen kıymadan küçük parçalar kopartın ve elinizle uzun ince şekiller verin. Hazırladığınız köfteleri yapışmaz tavada veya ızgarada pişirin. Afiyet olsun.

 

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