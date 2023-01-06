Tekirdağ Kapaklı’da muhtelif arsalar belediyeden satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenler belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18/01/2023 (Çarşamba günü) - Saat:15:00’a kadar) Kapaklı Belediye Başkanlığı İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Kapaklı Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00TL (İkibinTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

Muhammen Bedel: 302.000.000,00-TL (Üçyüzikimilyon-Türklirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV’den istisnadır.

Geçici Teminat (%3): 9.060.000,00-TL (Dokuzmilyonaltmışbin-Türk Lirası)

İhalenin Yeri: Kapaklı Belediye Başkanlığı, Belediye Ana Hizmet Binası 9. Kat Toplantı Salonu, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Tarih ve Saati: 18/01/2023 (Çarşamba) - Saat: 15:00

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 18/01/2023 (Çarşamba) - Saat: 15:00

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