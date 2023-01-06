Tekirdağ Kapaklı’da muhtelif arsalar belediyeden satılacak
Tekirdağ Kapaklı ilçe sınırlarında yer alan Belediye mülkiyetindeki “1552 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işinin ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenler belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18/01/2023 (Çarşamba günü) - Saat:15:00’a kadar) Kapaklı Belediye Başkanlığı İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Kapaklı Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00TL (İkibinTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
Muhammen Bedel: 302.000.000,00-TL (Üçyüzikimilyon-Türklirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV’den istisnadır.
Geçici Teminat (%3): 9.060.000,00-TL (Dokuzmilyonaltmışbin-Türk Lirası)
İhalenin Yeri: Kapaklı Belediye Başkanlığı, Belediye Ana Hizmet Binası 9. Kat Toplantı Salonu, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ
Tarih ve Saati: 18/01/2023 (Çarşamba) - Saat: 15:00
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 18/01/2023 (Çarşamba) - Saat: 15:00
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