Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir”
CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Olay sonrası depremzedeler büyük bir şok yaşadı. Tekirdağ’da belediyenin kapının önüne koyma kararı aldığı depremzedelere devlet sahip çıktı.
CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı edince devletimiz depremzedelere sahip çıktı.
Gazeteci Zafer Şahin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Tekirdağ valiliğine gönderdiği ‘Barınma Konulu’ yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Şahin paylaşımında;
Devlet var
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“Tekirdağ'da belediyenin kapısını önüne koyma kararı verdiği depremzedelere devlet sahibi çıktı. Şu yazıdaki “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir” sözü yeter. Depremzedelerin masraflarını Valilik karşılayacak, istedikleri kadar o konaklama kalacaklar” diye yazdı.
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