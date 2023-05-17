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Gündem Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir”
Gündem

Tekirdağ 550 depremzedeye bakamadı “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir”

Yeniakit Publisher
2023-05-17 10:07:00 - 2023-05-17 10:07:46

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Olay sonrası depremzedeler büyük bir şok yaşadı. Tekirdağ’da belediyenin kapının önüne koyma kararı aldığı depremzedelere devlet sahip çıktı.

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı edince devletimiz depremzedelere sahip çıktı.

Gazeteci Zafer Şahin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Tekirdağ valiliğine gönderdiği ‘Barınma Konulu’ yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahin paylaşımında;

Devlet var
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“Tekirdağ'da belediyenin kapısını önüne koyma kararı verdiği depremzedelere devlet sahibi çıktı. Şu yazıdaki “Afetzedelerimiz milletin ve devletin emanetidir” sözü yeter. Depremzedelerin masraflarını Valilik karşılayacak, istedikleri kadar o konaklama kalacaklar” diye yazdı.

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Yorumlar

Şahin

O belediyenin parasi başkan veya chp nin parasi değil milletin parasidir. Başkan kimin parasi ile kime ağalık yapiyor.Alcak herif
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