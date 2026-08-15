Tekin: Sınav sistemi değişmiyor, soru havuzu yenileniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak” dedi.

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu’nun (BDF’26) 4’üncü gününde gençlerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasıyla YKS sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, ne Milli Eğitim Bakanlığının ne de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişikliğin bulunmadığını söyledi.

Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Şu an ne bizim ne de YÖK’ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte. Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz; yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak.”

Programın sonunda Bakan Tekin’e Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ahmet Aziz Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.