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Tekin: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz

Akit'e açıklamalarda bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, nitelikli ve geniş akademik kadro ile gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını belirtti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
Tekin: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz

 Ertuğrul Şahan 

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk ile Ankara ekonomi muhabiri Ertuğrul Şahan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’i makamında ziyaret ettiler. Üniversite hakkında bilgi veren Prof. Tekin, “Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayan üniversitemiz, öğrencilerimize nitelikli bir akademik eğitimin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklerden sportif faaliyetlere, kütüphane hizmetlerinden kısmi zamanlı çalışma imkanlarına dek uzanan geniş bir çerçevede hizmet sunmaktadır” diye konuştu. 

Eğitim kalitesinden de bahseden Tekin, “Gerek öğrencilerimize sağladığı eğitimin kalitesi gerekse araştırma yeterliliği bakımından hâlihazırda Türkiye’de ön sıralarda yer alan üniversitemiz, sahip olduğu nitelikli ve geniş akademik kadro sayesinde bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren önemli çalışmalara imza atmış, bilimsel üretim açısından zengin bir müktesebat oluşturmuştur. Üniversitemizin sahip olduğu fakülte ve yüksekokullar, bilimsel yayın sayısı ve faaliyetler açısından Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sıralarda yer almaktadır” dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin 23 adet faal araştırma merkezi bulunmaktadır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
  1. Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk
  2. Ankara ekonomi muhabiri Ertuğrul Şahan
  3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin
  4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

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