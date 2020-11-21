  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi
Aktüel

Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:25:00 -
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da tekerlekli sandalye teniste düzenlenen Alanya Open turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen "Alanya Open" turnuvasında 28 ülkeden 65 sporcu mücadele etti. Türkiye’den de Paralimpik oyunlarına puan veren turnuvaya, 8'i erkek 11 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkekler kategorisinde Japon Kouhei Suzuki birinci oldu. İkinciliği ise Avusturyalı Nico Langmann elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde ise Japon Saki Takamuro birinci, Japon Shiori Funamizu ikinci oldu.

Junior Erkekler Kategorisinde Avusturyalı Ben Bartram birinciliği, aynı kategoride Emirhan Toper de ikinciliği elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kulüp Megasaray Yönetim kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül tarafından verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, salgın sonrası uluslararası en geniş katılımlı tenis turnuvasının birincisi Alanya Open’ın sona erdiğini söyledi.

Pazartesi günü ikinci uluslararası turnuvanın başlayacağını belirten Yurdagül, olimpiyatlara hazırlık aşamasında sporcuların buradan puan aldıklarına dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin çok üst düzeyde olması nedeniyle bundan sonraki turnuvalarda da Antalya’nın özellikle Belek bölgesinde kamp ve organizasyonları yapacaklarını aktaran Yurdagül, 2021'de gerçekleşecek Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda en yüksek kota sayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak katılmak istediklerini dile getirdi.

Kulüp Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23-26 Kasım'da uluslararası katılımlı tekerlekli sandalye tenis turnuvası yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Koronavirüs kısıtlamaları 20.00 itibariyle başladı
Gündem

Koronavirüs kısıtlamaları 20.00 itibariyle başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirleri kararını açıklamasının ardından bugün saat 20.00 ile tedbirler uygulanmaya başlandı...
'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia
Dünya

'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise Haziran 2019'da görevinden isti..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay