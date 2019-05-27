Tekerlekli sandalye basketbolu
- Türkiye, 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Güney Afrika ile oynadığı 5-8'incilik klasman maçını 48-25 kazandı27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:24
ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Güney Afrika'yı 48-25 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli takım ilk galibiyetini aldı.
Güney Afrika ile 5-8'incilik klasman maçında karşılaşan Türkiye, ilk yarıyı 24-11 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekip, sahadan 48-25 galip ayrıldı.
Türkiye, 5'incilik maçında yarın TSİ 08.15'te Almanya ile karşılaşacak.
YORUM YAZ