Tekerlekli sandalye basketbolu - Türkiye, 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Güney Afrika ile oynadığı 5-8'incilik klasman maçını 48-25 kazandı

ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Güney Afrika'yı 48-25 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'ın Suphanburi kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli takım ilk galibiyetini aldı. Güney Afrika ile 5-8'incilik klasman maçında karşılaşan Türkiye, ilk yarıyı 24-11 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekip, sahadan 48-25 galip ayrıldı.

Türkiye, 5'incilik maçında yarın TSİ 08.15'te Almanya ile karşılaşacak.



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