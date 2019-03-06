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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'nın kampı başladı

- Türkiye 25 Yaş Altı Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Tayland'da mayıs ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Yalova'da hazırlanıyor

06 Mart 2019 Çarşamba 16:53
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'nın kampı başladı


YALOVA (AA) - Türkiye 25 Yaş Altı Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 23-28 Mayıs'ta Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi ilk kamp çalışmalarına Yalova'da başladı.

Milli takım başantrenörü Murat Saltan yönetiminde Atatürk Spor Salonu'nda 12 sporcunun yer aldığı kamp, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Saltan, daha önce de Almanya'da üçüncü oldukları şampiyona için ilk kampı Yalova'da yaptıklarını ve kendilerine uğur getirdiğine inandıklarını söyledi.

O turnuvadaki oyuncuları yaş itibarıyla bu kampa almadıklarını ve yerlerine genç oyuncuların kadroya dahil edildiğini belirten Saltan, şöyle konuştu:

"Tayland'daki şampiyonada hedefimiz aslında kürsüye çıkmak değil çünkü çok güçlü rakipler var. Başarabilirsek ilk 5'e girmek istiyoruz. Asıl hedefimiz; bu yaş grubu ve diğer yaş gruplarındaki genç bayan sporcularımızı 3-4 turnuvada tecrübeli hale getirmektir. Şu an 12 sporcuyla kamp yapıyoruz. Seçme kampını zamanımız dar olduğu için yapmadık. Direkt turnuvaya gidecek sporcularımızı milli kampa çağırıp onlarla çalışmalarımızı gerçekleştirmeye karar verdik. Büyük Britanya, ABD, Avustralya, Japonya, Tayland, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti ve biz varız. 10 Mart'a kadar hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:53
  1. Dünya Şampiyonası
  2. kamp
  3. Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
  4. Yalova
  5. Yalova Atatürk Spor Salonu

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