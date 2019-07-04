Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 33 - İspanya: 70- Şampiyonadaki 5. mağlubiyetini yaşayan milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde edemedi



İSTANBUL (AA) - 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci maçında İspanya'ya 70-33 mağlup oldu. Bu sonuçla 5. mağlubiyetini yaşayan milli takım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde edemedi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İspanya ile karşı karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 24-13 geride tamamladığı müsabakada rakibine 70-33 yenilerek beşinci mağlubiyetini yaşadı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, beşincilik maçında 7 Temmuz Pazar günü Fransa ile karşılaşacak. Şampiyonayı ilk 4'te tamamlayan Büyük Britanya, Almanya, Hollanda ve İspanya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

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