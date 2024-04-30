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Ekonomi Tekel bayilerinden BAT grubu sigaralara protesto kararı! Artık satılmayacak
Ekonomi

Tekel bayilerinden BAT grubu sigaralara protesto kararı! Artık satılmayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-30 08:00:00 -
Tekel bayilerinden BAT grubu sigaralara protesto kararı! Artık satılmayacak

TBYD Başkanı Erol Dündar, BAT yetkilileri ile yaptıkları görüşmenin sonuçsuz kalması nedeniyle BAT grubu sigaraları satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini vurguladı ve British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Bayilerin boykot kararı alarak raflara açıklamalarını astığı kararı Dündar, sosyal medya platformu X'te yaptığı "Kamuoyuna duyuru" ifadesiyle duyurdu.

Dündar duyurusunda şu sözlere yer verdi:

"Takip edenler zaten biliyor ama aslında söyleyeceklerim özellikle sigara tüketicisi olan ve bizi takip eden veya etmeyen 'tüm tüketicileri' ilgilendiriyor. Sigara satan bayilerin aslında bu üründen neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığını bilmeyeniniz yoktur. Zaten yok denecek kadar az olan sigara kârımızın BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarımıza ödediğimiz yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirtmeliyim. Bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim."
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