Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Savcı Sayan'a çirkin iftira! 'Zanlılar kuzeni'

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Türkiye'nin gündemine oturan Esenyutr'taki tekel bayiinde işlenen cinayete ilişkin, AK Partili Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'a çirkin bir iftira attı. Dündar, zanlıların Sayan'ın kuzeni olduğunu söyledi.

Bilgiyi saldırganların kendi yeğeninden aldığını ileri süren Dündar, "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyen de saldırganların kendi yeğenidir" dedi.

Savcı Sayan hakkındaki çirkin iftiraya Tele 1 canlı yayınında cevap verdi.

"Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok." diyen Sayan, "Bunu söyleyenlere karşı dava açacağım" ifadelerini kullandı.