Tekel bayiindeki korkunç cinayetten sonra HÜDA PAR'dan kısas çağrısı!
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin, bazı suçlarda kısas uygulanmasının tartışmaya açılması gerektiğini açıkladı.
Türkiye İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiinde işlenen korkunç cinayetle yeniden idam cezasını tartışmaya başladı.
İzleyenlerin kanını donduran olaydan sonra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "kısas" çağrısında bulunmuştu.
Bir açıklama da HÜDA PAR'dan geldi.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin, şunları söyledi:
Kasten öldürme gibi suçlarda ‘Kısas Hukukunun’ artık detaylı bir şekilde kamuoyunun tartışmasına açılması gerekiyor.
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