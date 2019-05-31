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Teke: "Sigara kullanımından her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor"

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Süleyman Teke, sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:59
Teke: "Sigara kullanımından her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor"

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Süleyman Teke, sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Teke,“31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle sigaranın ekonomik, sosyal, fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu vurguladı ve sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün de istatistikleri ile sigara bağımlılığını dünya çapında bir problem olarak tarif ettiğini ifade eden Teke, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.



“Sigara kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunudur”


Sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Teke, “Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları konusunda duyarlılığı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.



“Dumansız hava sahamızı birlikte koruyalım”


Dumansız hava sahalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Teke, “Ülkemizdeki yasalar tütün kullanımının önüne geçecek derecede ancak maalesef denetimlerde zafiyetler yaşanabiliyor. Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bir kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:59
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