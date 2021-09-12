Tekâfül sistemi güçlenecek! Katılım sigortacılığı ürünlerine rağbet artacak

Buğra Kardan

2021’i başarıyla tamamlayan Türkiye Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Benli, tekafül (katılım sigortacılığı) sisteminin kuvvetleneceğini söyledi.

Büyük gelişmeler göreceğiz

Benli, “Katılım sigortacılığı ürünlerinde büyük gelişmeler görülecek. Vatandaşlarımızın katılım sigortacılığına dahil olmalarının önünde bulunan engellerin, çekincelerin önemli bölümü ortadan kalkacak” diye konuştu.

Bir elden yönetilecek

Faizsiz sigortacılık ürünlerinin rağbet göreceğinin altını çizen Benli, “Tekafül uygulamalarının prim üretim verileri hızla artacak” dedi. Benli, ayrıca “Gelinen aşamada pencere usulüyle katılım sigortacılığı yapan kurumlar önemli bir tercihle karşı karşıyalar. Bu kurumlar 2021’den sonra ya katılım sigorta firması kuracaklar ya da bu alanda faaliyet gösteremeyecekler. Biz katılım sigorta firması kurma yoluna gidiyoruz. Bu firmamız Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hariç hayat ve hayat dışı sigortalar alanında hizmet verecek. İki şirket tek yönetim olacak” şeklinde konuştu.

Ekonomiyi ‘BES’liyor

2021’de iyi bir efor sergilediklerini aktaran Benli, “Tüm branşlarda zirvedeyiz. Hem hayat dışında hem de hayatta lideriz. BES’te de ilk sırada olup ekonomiye olumlu katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Benli, şöyle devam etti:

Mega projelerde yer alacak

“2 bin 700 çalışanımızla 12 milyona yakın müşterimize hizmet veriyoruz. 8 binden fazla dağıtım ağımız, 5 binin üzerinde hizmet noktamız söz konusu. Doğal gaz kuyularımızı, haberleşme uydularımızı, stratejik limanlarımızı sigortalıyoruz. Mega projelerde gururla yer alıyoruz, yer alacağız. Her branşta açık ara öndeyiz. Artık uluslararası oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Avrupa’da, Asya’da poliçe kesen bir şirket konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Doğu Avrupa ülkeleri ve Türki cumhuriyetler radarımızda.” Benli, ilaveten bütüncül bir doğal afet sigortasının tasarımı için düğmeye basıldığı bilgisini verdi. Sel dahil tüm afetlerin zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesine yönelik faaliyetlere hız verildiğini sözlerine ekledi.