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Yerel Tek yumrukla yere serdi! TEM Otoyolu’nda akılalmaz kavga…
Yerel

Tek yumrukla yere serdi! TEM Otoyolu’nda akılalmaz kavga…

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:44:00 -

Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

Bir yumrukla yere serildi

Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

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