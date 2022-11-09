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Gündem Tek teker 'fare' yakalandı!
Gündem

Tek teker 'fare' yakalandı!

İstanbul Pendik'te motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyerek insanların hayatını tehlikeye sokan maganda polis tarafından yakalandı. Sürücüye 4 bin 66 TL para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 20:27:00 -

Pendik'te motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis harekete geçti.

A.K. isimli sürücü polis tarafından yakalandı.

Şahıs hakkında "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak” maddesinden 196 TL, "koruma başlığı kullanmamak” maddesinden 196 TL ve “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda 4 bin 66 TL İdari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” içerikli maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

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