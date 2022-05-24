Tek tek sıraladı... İşte CHP'li İBB'nin unuttuğu projeler

CHP'li İBB yönetiminin doğru dürüst icraatı olmadığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul yönetimi için şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığına layık görmüyor vatandaşımız. CHP ulaşım hizmetinde 3 yılda ne yaptı? Gençlerimizle ilgili, İETT ile ilgili, sağlık ve çevreyle ilgili ne yaptı? Depremle ilgili biz bir sürü iş yaptık. İBB'nin vaadi ney, yılda 20 bin konut yapacaktı, 3 sene geçti. 60 bin konut nerde?

- İstanbul dinamik bir kent, yaşayan bir kent. İBB'de bizim hazırladığımız ve devam eden projeler de vardı. CHP'nin kendi iddiasını ortaya koyuyor, kendi iddialarıyla yargılıyorum.

Taksi meselesi

- İBB meclisinde trafik komisyonumuz çalışıyor.1000 tane taksi geçti ilgili kurumlardan. Büyükşehir bunları devreye soksun, sonra gelip ikinci 1000'i konuşalım dedik. İstanbul'un sadece taksi sorunu yok.

- Atatürk'ün ismiyle ilgili en son konuşması gereken CHP. Orası hem Atatürk Havalimanı, hem millet bahçesi olarak devam edecek. Başından beri bu proje böyle. Atatürk Havalimanı'nın tarihiyle de CHP'li siyasetçilerin sorunu var. Orada vatandaşımız çay içerken uçak da inecek.

- 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda en büyük millet bahçelerinden birisinin ağaç dikme merasimi ve fetih merasimi var. Tüm İstanbulluları bekliyoruz."