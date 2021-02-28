Tek suçumuz inancımızIa yaşamaktı

Millet iradesine yapılan ve Ankara’nın Sincan ilçesinin en işlek caddelerinde yürütülen tanklarla hafızalara kazınan 28 Şubat darbesinin 24’üncü yıl dönümünde dönemin mağdurları yaşadıklarını Akit’e anlattı.

28 Şubat Kadın Platformu Diyarbakır Temsilcisi Aysel Yaşar, 28 Şubat’ın mimarlarının şu anda hiçbir şey olmamış gibi masum pozlarla hâlâ hayatımızda olduğuna dikkati çekerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i eleştirdi. Dönemin İçişleri Bakanı’nın Meral Akşener olduğuna dikkati çeken Yaşar “Bir kadın olarak başörtülü kızların derslerden polis zoruyla sürüklenerek çıkarılmasını, çalışan kadınların inançlarından dolayı fişlenip işlerinden atılmasını seyretmekle yetiniyordu. Askeri hastanede muayene olamayan, askeri lojmanda oturan oğlunu ziyaret edemeyen, oğlunun düğününe bile katılamayan başörtülü anneler... Örtüsünü açmadığı için boşanmak zorunda kalan, başını açtığı için psikolojik tedavi gören eşler. Dağılan yuvalar acaba Meral hanımın umurunda mı?” dedi.

Polis, kampüste tanklarla bekliyordu

1999 yılında Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okurken başörtülü olduğu gerekçesiyle derslere alınmayan Yaşar, “Okulu bırakmak zorunda kaldım. O yıllarda Diyarbakır'da olağanüstü hal uygulaması olduğu için biz diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız gibi fazla direnemedik. Çünkü kampüste polisler tanklarla bekliyor, bizi gözaltına almak için fırsat kolluyordu. Nitekim bazı arkadaşlarımız tutuklandı. Ceza alanlar bile oldu. 28 Şubat darbesinin amacı inançlı kesimi pasifize etmekti. Başını açıp namazı bırakanlar, İslami yaşantısından taviz verenler, işlerine devam edip okul okuyabilecek ve mevki sahibi olabileceklerdi. Örtüsüne sahip çıkanlar, inancından taviz vermeyenler ise işlerinden, okullarından, mevkilerinden olacak ve hatta daha fazla direnirlerse cezaevlerine konulacaklardı. Biz sadece Allah rızasını gözettiğimiz için inancımızdan taviz vermeyip başörtümüze sahip çıktık. Biz başörtüsünü Allah'ın ayeti olarak başımızda taşıyorduk ve onun hiçbir zaman ayaklar altına alınmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. 28 Şubat zulmünü hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız da” dedi.

14 yılımız nereye gitti

Dönemin binlerce böşörtülü mağdurundan biri olan iki çocuk annesi Deniz Dilmen de yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pertevniyal Lisesinden mezun oldum. Birçok hayalim vardı. Teyzem Zekiye Yağmurcu gibi öğretmen olmak istiyordum. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1997 yılında kazandım. 2. sınıfta yasakla karşılaştık. Kapıdan içeriye alınmadık. Güvenlik görevlileri ve polis kapıları üzerimize kapatırken kolum ve bacağım demir kapının arasında kaldı. Yaralandım. Gözaltına alınıp joplandık. DGM’lerde yargılandık suçumuz neydi? Sadece inancımız gereği başörtüsü takmaktı. O dönem kimse yanımızda gerçek anlamda durmadı. Dönemin siyasetçileri, cemaat liderleri, ailemiz bile zamanla yanımızdan uzaklaştı. ‘Açıp saçınızı okulunuza dönün’ denildi. Yalnızlaştırıldık, ötekileştirildik. Hayallerimiz, ideallerimiz, hedeflerimiz her şeyi geride bıraktık ama boyun eğmedik. Tam 14 yıl sonra af kapsamında üniversiteye geri dönebildik. 14 senemiz nereye gitti?”