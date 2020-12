Türiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de yapılan yılın son Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Bu yılların, ülkenin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100’üncü yıldönümlerini de ifade ettiğini belirten Erdoğan, TBMM’de kabulünün 100’üncü yılı vesilesiyle 2021’i İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:



Ezana hoparlör gürültüsü diyen...



“Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir. Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı’nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir. Dünden gelen mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envai çeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.”



Çiftçiye 1 yılda 22 milyar lira destek



CHP’yi eleştiren Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor. Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı gelirleriyle irtibatlandıracak kadar hayattan ve izandan noksan bir anlayış var. Çiftçilerimize ‘hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur’ diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik. Tek parti zulmü dışında bir projeleri yok. Haklarını yemeyelim, Türkiye aleyhine alınan her kararın yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini bihakkın ifa ediyorlar.”



“Mustafa Kemal’in it sürülerisiniz” diyenlerle bile sessiz kalıyorlar!



AİHM’in Demirtaş kararına muhalefetin tavrını da eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine; ‘Mustafa Kemal’in askerleri değil, it sürülerisiniz’ diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.”



Kendi aşılarımız da geliyor



İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması yapacaklarını da hatırlatan Erdoğan, aşı konusunda ise, Çin’den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini belirterek, “İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız” dedi.