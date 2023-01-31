Tek kuruş ödemeyecekler! AK Partili belediyeden öğrencilere müjdeli haber

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2023 YKS’ye başvuru yapacak gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacaklarını müjdeledi. Buna göre, Denizli’de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençlerin, 2023 YKS’ye başvuru yapmaları halinde sınav ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa bir jestte bulunmak istediklerini kaydeden Başkan Zolan, “Gençlerimizin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. İnşallah gençlerimize bir nebzede olsa katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu addederiz. Yeter ki onlar hayal etsin, hedefleri ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İşlem nasıl yapılacak

2023 YKS’ye başvuru yapacak gençlerin üniversite sınavına giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesinin nasıl karşılayacağı ise şu şekilde açıklandı: “2023 YKS’ye girecek öğrenciler ilk olarak sınav başvuru ücretlerinin yatırılmış olduğu banka dekontunu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılacak internet sayfasına yükleyecek. Dekontun sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili hesaplara sınav ücretleri yatırılacak”