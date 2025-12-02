Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi
Hatay'da anne, baba ve üç çocuğun bindiği motosiklet seyir halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada anne ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirirken baba ve diğer çocuklar yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.
Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin olay yerinde yaşamını yitirirken sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. TIR sürücüsü T.B. gözaltına alındı.
