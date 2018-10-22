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Tek isteği askere gitmekti! 110 santimlik gencin hayali...

Çorum'un İskilip ilçesinde boyu kısa olduğu için askere gidemeyen genç hayaline kavuştu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:24
Tek isteği askere gitmekti! 110 santimlik gencin hayali...

Çorum’un İskilip ilçesinde tek isteği askerlik yapmak olan gencin hayali gerçek oldu.

İskilip ilçesinde yaşayan ve boyu kısa olduğu için askere gidemeyen 25 yaşındaki Mehmet Semerci, İskilip Kaymakamlığına başvurarak askerlik yapmak istediğini söyledi. İskilip Kaymakamlığı İl Jandarma Komutanlığını arayarak gerekli izinleri aldıktan sonra, boyu 110 santimetre olan Mehmet Semerci İskilip İlçe Jandarma Komutanlığında silah altına alındı. Asker üniforması giydirilen Semerci, temel askeri eğitimin ardından silah kuşandı, nöbet tuttu. Asker arkadaşlarıyla aynı karavanadan yemek yiyen Semerci’nin bir günlüğüne de olsa hayalinin gerçekleşmesinden dolayı yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Askerlik yapmak istediğini belirtip İskilip Kaymakamlığına başvurduğunu anlatan Semerci, “Kaymakamlığa giderek asker olmak istiyorum dedim. Üniforma giydim askerlik yaptım. Askerlik arkadaşlarımla yemek yedim beraber oturduk çay içtik. Nöbet tuttum iki saat askeriyeden memnun kaldım. Kaymakamımızdan, komutanlarımızdan Allah razı olsun” dedi

 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 10:24
  1. Çorum

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