Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Mustafa Kemal büstü hediye etti. Konak'ın Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi, büstün Mustafa Kemal'e benzememesi konusunda eleştiride bulundu.

Eleştiriler sonrası Kahramaner paylaşımını sildi. Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

İzmirliler kendilerine gösterilen büstün özensiz yapıldığını ve kimseye benzetemediklerini söyledi. Derya Albayrak isimli vatandaş "Başarılı bir büst değil. Mustafa Kemal bu kadar özensiz bir şekilde bir büste dönüştürülmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

Büstün fotoğrafını kimseye benzetemeyen Emir Yiğit Karadaş ise "Atatürk, diyeceğim ama ayıp olacak. Atatürk'e hiç benzemiyor. Bu haliyle çok uygun bir hediye olmamış, daha çok özenebilirlerdi" dedi.

Açelya Ozman da fotoğrafını gördüğü büstü kimseye benzetemediğini belirterek "Hafiften Atatürk'e benziyor gibi ama olmamış. Birine Atatürk büstü olarak hediye vermezdim" diye konuştu. Berra Tok ise "Hediye olarak değil vermek, göstermem bile" dedi.

"Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Büstün Mustafa Kemal'e hiç benzemediğini dile getiren Tümer İntepeder de "Kim yaptıysa sanırım gözleri görmüyor. Hiç özenilmemiş. Direkt yapılıp, verilmiş" diye konuştu.