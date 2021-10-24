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Gündem Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı
Gündem

Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı

Fransa'da ekonominin güllük gülistanlık olduğunu söyleyerek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı'ya hiç ummadığı bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:06:00 - 2021-10-24 13:11:19
Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beklenenden uzun sürmesi ülke ekonomilerini dara düşürdü. Özellikle İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde, market ve benzin istasyonlarındaki kuyruklar büyük tedirginliğe neden oldu.

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik dalgalanmalar Türk ekonomisini de etkilerken, muhalifler Türkiye'nin battığı, iflas ettiği algısı oluşturmak için ellerinden geleni ardına koymuyor.

Son olarak Fatih Altaylı, Fransa'nın söylendiği gibi krizde olmadığını ileri sürerek, Türkiye aleyhine algı yapmaya kalkıştı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altaylı, "Fransa'dayım. Her yerde kuyruk olduğu doğru. 2000 Euro’dan başlayan fiyatlarla plastik çanta satan Goyard’ın Louis Vuitton’un ve kişi başı 200 Euro ödediğiniz lokantaların önünde kuyruklar gördüm. Yazık bu Fransızlara. Sürünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Apple önündeki kuyruk...

Altaylı'ya bir takipçisi hiç ummadığı bir cevap verdi. Bağdat Caddesi'nde açılan Apple mağazası önündeki kuyruğun fotoğrafını atan vatandaş, "Bakınız burası tüp kuyruğu değil, Bağdat Caddesi Apple kuyruğu" diye yazdı.

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