Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek Personel Tarafından Kullanılan Kısa Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistem. KARAOK; hava hücum, hava indirme ve amfibi harekâtta, tehditleri kısa menzilde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.

Daha önce ROKETSAN tarafından yayınlanan ürün kataloğunda KARAOK’un menzili 1000 metre olarak belirtilmişti. Geliştirme çalışmaları devam eden KARAOK’un menzilinin son yayınlanan katalogda 2500 metreye yükseltildiği bilgisi paylaşıldı.

Ağırlığı 16 kg’dan az olan KARAOK 110 cm uzunluğunda ve hizalı artı biçiminde katlanan bir kanat ve arka kanatçık yapısına sahip. Füze bir tandem (ardışık) savaş başlığı (ağırlığı açıklanmayan) ve kapalı bir alandan atışı sağlamak için tasarlanmış yeni ve yerli olarak geliştirilmiş hibrid-çift aşamalı (fırlatma, uçuş) roket motoru (ağırlığı açıklanmayan) ile donatıldı. Atış modları; atıştan önce kilitlenmeyi, atıştan sonra kilitlenmeyi, at-unut, üstten (tepeden) veya doğrudan vuruş kabiliyetini içermekte.

2021’de envantere girecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Kasım 2020’de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşları Bütçesi" sunuş konuşmasında Türk Savunma Sanayii’nin öne çıkan projeleri hakkında da detaylar paylaşmıştı.

Oktay, konuşmasında 2021 yılı itibarıyla AKINCI TİHA’nın, AKYA Ağır Torpidonun, KARAOK tanksavar füze sisteminin ve ATMACA güdümlü gemisavar füzesinin teslimat faaliyetlerine başlamayı, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU’yu ise envantere almayı planladıklarını açıklamıştı.

Arayıcı başlık ASELSAN’dan

ASELSAN tarafından 12 Ağustos 2016’da Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada ROKETSAN ile ‘KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi’ne ilişkin toplam bedeli yaklaşık 44 milyon lira tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2022 arasında gerçekleştirileceği kaydedilmişti.