6 Eylül 2021 itibariyle aşı olmayan kişiler şehirlerarası toplu ulaşımda PCR negatif testini göstermek zorunda. Bu sebeple pek çok kişi tek doz aşı olmaları halinde PCR zorunluluğunun olup olmadığını araştırıyor.

Tek doz aşı olanın uçağa binerken PCR yaptırması gerekiyor mu? Tek doz aşılılara PCR zorunlu mu?

Şehirlerarası toplu ulaşımda aşı olanlar ile koronavirüs geçirip 180 günlük süreyi aşmamış olanlardan PCR negatif sonucu istenmiyor. Kişiler 180 günlük sürecin içerisinde olduklarını E Nabız’dan indirecekleri ‘Bağışıklık sertifikası’ ile kanıtlayabiliyor. Aşı kartı alabilmek için vatandaşların çift doz aşı olması gerekiyor. Bu sebeple tek doz aşı olanlardan son 48 saat içerisinde verilmiş PCR testi sonucu isteniyor.