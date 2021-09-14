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Yaşam Tek doz aşı olanın uçağa binerken PCR yaptırması gerekiyor mu? Tek doz aşılılara PCR zorunlu mu?
Yaşam

Tek doz aşı olanın uçağa binerken PCR yaptırması gerekiyor mu? Tek doz aşılılara PCR zorunlu mu?

Tek doz aşı olan PCR yaptırmak zorunda mı? 6 Eylül 2021 itibariyle bazı alanlara girişte PCR testi zorunluluğu başladı. Tek doz aşı olanlar ise şehirlerarası toplu ulaşımda kendilerinden de PCR istenip istenmediğini araştırıyor. Peki, PCR tek doz aşı olanlara zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-14 00:33:00 -
Tek doz aşı olanın uçağa binerken PCR yaptırması gerekiyor mu? Tek doz aşılılara PCR zorunlu mu?

6 Eylül 2021 itibariyle aşı olmayan kişiler şehirlerarası toplu ulaşımda PCR negatif testini göstermek zorunda. Bu sebeple pek çok kişi tek doz aşı olmaları halinde PCR zorunluluğunun olup olmadığını araştırıyor.

Tek doz aşı olanın uçağa binerken PCR yaptırması gerekiyor mu? Tek doz aşılılara PCR zorunlu mu?

Şehirlerarası toplu ulaşımda aşı olanlar ile koronavirüs geçirip 180 günlük süreyi aşmamış olanlardan PCR negatif sonucu istenmiyor. Kişiler 180 günlük sürecin içerisinde olduklarını E Nabız’dan indirecekleri ‘Bağışıklık sertifikası’ ile kanıtlayabiliyor. Aşı kartı alabilmek için vatandaşların çift doz aşı olması gerekiyor. Bu sebeple tek doz aşı olanlardan son 48 saat içerisinde verilmiş PCR testi sonucu isteniyor.

Öğrencilere velilere PCR zorunlu mu? Okullarda zorunlu PCR testi yapılacak mı?
Öğrencilere velilere PCR zorunlu mu? Okullarda zorunlu PCR testi yapılacak mı?

Sağlık

Öğrencilere velilere PCR zorunlu mu? Okullarda zorunlu PCR testi yapılacak mı?

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