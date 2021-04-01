Ülkemizde 14 Ocak 2021’de başlayan aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar 15 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. İlk doz aşısını olanlar ikinci dozun zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, ilk doz aşı olanda antikor oluşuyor mu?

Tek doz aşı koruyucu mu? İlk aşısını olan maske takmalı mı?

Aşı olan pek çok kişi tek doz aşının koruyucu olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklamalarda bulundu. Ceyhan, “Geçen hafta iki yakınım birinci dozu yaptırmışlardı, ikinci dozu bekliyorlardı. Koronavirüse yakalandılar, birisini kaybettik, biri de yoğun bakımda. Tek doz aşılamanın herhangi bir şekilde korumadığı gibi topluma da ciddi zararları var. Elinizde 3 milyon doz mu var, 'biz bunu yapalım, arkası mutlaka gelir' düşüncesi son derece yanlış” dedi.

Uzmanlar aşı olanların hem kendi sağlıkları hem de çevresi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini ifade ediyor.