Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerektiği ifade ediliyor. Peki, tek doz aşı ne kadar korur?

Tek doz aşı korur mu? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı?

Ülkemizde yaklaşık 76 milyon doza yakın aşı yapıldı. 42 milyona yakın tek doz aşı uygulandı. İlk doz aşılarını olanlar bunun ne kadar koruyucu olduğunu başkasına hastalık bulaştırma risklerinin olup olmadığını araştırıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, iki doz aşının önemine değindi. Şener, "Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna olmuş oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor" dedi.

Aşı olanların virüsü almaları durumunda daha az taşıyıcı olduğunu belirten Şener, "Aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısızlar 100 ile 1000 birim arası virüs taşıyor. Bu kadar bir fark varken toplumu aşılı ve aşısız diye bölmeye gerek yok" diye konuştu.