Tek dişi kalmış canavarların kendilerine hayrı yok!
Avrupa ülkeleri bencillik yapıp dayanışma içinde olmazken, Türkiye'nin koronavirüs yardımları tüm dünyada sürüyor. 40 yıldır İsveç'te yaşayan 55 yaşındaki İspanyol Nicasio Rodrigues, ''Tüm İspanya ve Avrupa ülkelerine yardım eden Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi hastaneleri Türkiye'de'' dedi.
Avrupa ülkeleri bencillik yapıp dayanışma içinde olmazken, Türkiye'nin koronavirüs yardımları tüm dünyada sürüyor. İsveç'te yaşayan 55 yaşındaki İspanyol Nicasio Rodrigues, ''Tüm İspanya ve Avrupa ülkelerine yardım eden Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi hastaneleri Türkiye'de'' açıklamasında bulundu.