Tek bir bardağı vücuttaki bütün toksinleri temizliyor

Diyet listelerinin en başındaki besin olarak gelen avokadonun faydalı olduğu kadar yaprağı da insan sağlığına birçok fayda sağlar. Güçlü bir antioksidan olan avokado yaprağı vücudun yağ yakımını hızlandırır. Toksinleri vücuttan atarak hastalıklara karşı direnci artırır. Peki avokado yaprağı çayının faydaları nelerdir? Avokado yaprağı çayı nasıl yapılır?

Meksika kökenli olan avokado son yıllarda ülkemizde de üretimi artırılmıştır. Ilıman iklimde rahatlıkla yetişen avokado meyvesi doğada bulunan en güçlü antioksidandır. Sadece zayıflamaya değil aynı zamanda vücudu hastalıklara karşı da daha dirençli hale getirir. Meyvesinin yanı sıra yaprağı da kurutularak çay formunda tüketilir. Oldukça besleyici bir meyve olan avokado yaprağı çayı yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilmiştir. Özellikle böbrek taşı tedavisinde doğal ilaç olarak tavsiye edilir. Böbrek ve böbreklerin kanallarındaki oluşmuş taşları kuma dönüştürerek idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu sırada yaşanan ağrı ve sızıyı azaltır.

Faydaları neler?

•Enfeksiyon, depresyon ve stres gibi durumlarda artan kas ağrılarını dindirmek için avokado çayı birebir fayda sağlar. Fiziksel olarak kemik ağrılarını azaltır. Yaprağın içindeki bileşenler sayesinde kas gevşetici etkiye sahiptir.

•Mide duvarını ve kas yapısını koruyarak, reflü, bulantı, yanma ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarına doğal ilaç olur. Mide asidinin miktarını dengeleyerek hem bağırsak hem de yemek borunun sağlığını korur.

•Düzenli olarak tüketilen avokado yaprağı çayı kanda toksin birikimini engeller. Hafta da beş gün tüketildiğinde kan akışını düzenler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

•Kanı temizlemenin yanı sıra dolaşan kan oranını da dengeleyerek beyne ve kalbe ani kan sıçramasını önler. Ayrıca tansiyon hastalığının yaşanmasının önüne geçer.

•Avokado yaprağında quercetin bileşeni vardır. Bu bileşen vücutta biriken ve idrar kanallarında iltihaplanmaya neden olan enfeksiyonu vücuttan atar.

•Cilt yapısını yenileyen avokado meyvesi gibi avokado çayı da ciltte fayda sağlar. Gözeneklerin temizlenmesini sağlar. Bunun içinde karaciğer fonksiyonunu artırır. Cildin dermis tabakasını yenilemeye yardımcı olur. Avokado yaprağından yapılan çay soğutularak cilde tonik olarak uygulanabilir.

•Bağırsakların fonksiyonlarını artırarak kabızlığın önüne geçer. Bunun aynı sıra sindirimi düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca yağ yakımını hızlandırdığından diyet listelerine eklenmesi gereken bir çaydır. Ancak diyet listesinde avokado varken avokado çayı tüketmek aşırı ishale ve sıvı kaybına yol açar. Bunun dengesini korumakta fayda var.

•Avokado çayı suyunu ayrıca banyo yaparken son suyunuza ekleyip kullanınız. Bu sayede saç derisinin güçlenmesine neden olur. Kepeklenmeyi ve yıpranmayı önler.

•Mevsim geçişlerinde artan virüse bağlı hastalıklara da fayda sağlar. Virüslerin akciğerlerde yol açtığı tahribatı azaltır. Nefes almaya yardımcı olarak bronşit ve astım gibi hastalıklara da fayda sağlar.•Ağız içindeki enfeksiyonu azaltarak dişlerin yüzeyinde sarı tabaka oluşmasının önüne geçer. Ağız ve diş içinde yaraların oluşmasını engeller.

Avokado yaprağı çayı nasıl yapılır?

2 su bardağı suyu bir cezveye koyun içine 3 tane avokado yaprağını ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıp 5 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra içine dilerseniz bal ya da limon ekleyin. İçindeki faydaların ölmemesi için 10 dakikadan fazla kaynatmayınız. Süzüp içiniz. Yatmadan önce tüketmek faydalarını daha hızlı işe yaramasını sağlar. Ayrıca haftada sadece 5 gün tüketin. Aynı zamanda 15 günden fazla tüketmeyiniz.