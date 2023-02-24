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Gündem Tek binası bile yıkılamayan TOKİ’den ilk hamle
Gündem

Tek binası bile yıkılamayan TOKİ’den ilk hamle

Deprem bölgesinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için zemin etüt çalışmasının tamamlandığı alanlarda TOKİ ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 14:27:00 - 2023-02-24 14:32:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde hasar gören binaların TOKİ eli ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalarına başladığını duyurdu.

İnşaat çalışmaları için sözleşmelerin imzalandığını ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, “Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk” ifadelerine yer verdi.

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