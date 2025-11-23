  • İSTANBUL
Tek başına yaşıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Yerel

Tek başına yaşıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tek başına yaşıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Gaziantep Nurdağı'nda Fatma Çağış’a telefonla ulaşamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Eve giren polis ve sağlık görevlileri, 67 yaşındaki kadını hareketsiz halde buldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Fatma Çağış’tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde tek katlı evinde yalnız yaşayan Fatma Cağış'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde eve giren ekipler Cağış'ı, hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Fatma Cağış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cağış'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

