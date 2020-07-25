Tek başına girdiği seçimi kazanan Kılıçdaroğlu'ndan ilginç teşekkür

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda tek başına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi.

'Diktatörlükle' eleştirilen Kılıçdaroğlu bunun üzerine ilginç bir teşekkür mesajı paylaştı.

Kendisine 'güven duyulduğunu' ileri süren Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şunları yazdı:

"Bir kez daha bana duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz bu onurlu görev için tüm partililerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek ve bu ülkeyi huzura kavuşturmak benim boynumun borcudur!"