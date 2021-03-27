Tek başına ezanı susturmak isteyene bak sen! Erdoğan'a diktatör ithamında bulunan Sera Kadıgil geçmişini unuttu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatörlük imasında bulunan CHP’li İslam karşıtı Sera kadıgil duvara tosladı. Erdoğan’ın hukuka uygun bir şekilde üniversitelere rektör atamasını ve LGBT’lileri meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’ni fesih etmesini diline dolayan Kadıgil, “Tek kişinin kararıyla üniversitelere kayyum atanmasına, tek kişinin imzasıyla 42 milyonun canın yok sayılmasına, Tek kişinin canı ve Katarlı dostları cebi istiyor diye şehrin bağlanmasına hançer saplanmasına hayır diyenler bugün Kadıköy’de buluşuyor” şeklinde küstah ifadeler kullanarak diktatörlük imasında bulundu.

Ezanı tek başına susturmak istedi

Öte yandan, Erdoğan’a diktatör imasında bulunan Sera Kadıgil, dikta kafası ile yaptığı ezan açıklamasıyla hatırlanıyor. Kadıgil, geçmişte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O ezanları ki şahadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" tweetinde ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" şeklinde ifadeler kullanarak, sırf kendisi rahatsız olduğu gerekçesiyle ezanların susturulmasını istemişti.